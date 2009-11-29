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Теннис
Олимпиада
Ян Коллер
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
30 марта 1973 (48) лет
Рост
202
Вес
99
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2009
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
14:00
Крылья Советов
1 : 3
Томь
28'
28'
28'
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Крылья Советов
1
Томь
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
14:00
Сатурн
3 : 1
Крылья Советов
59'
59'
59'
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
14:00
минуты: 1' - 65'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Сатурн
3
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 65' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
17:00
Крылья Советов
2 : 1
Спартак
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Крылья Советов
2
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
30.10.2009
30 окт. 2009
пт
19:00
Рубин
4 : 1
Крылья Советов
61'
61'
61'
30.10.2009
30 окт. 2009
пт
19:00
61'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
4
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
13:00
Крылья Советов
2 : 0
Ахмат
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Крылья Советов
2
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
15:15
Москва
2 : 1
Крылья Советов
53'
36'
53'
36'
53'
36'
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
15:15
53'
минуты: 1' - 68'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Москва
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 68' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
13:00
Крылья Советов
0 : 0
Спартак-Нальчик
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Крылья Советов
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
19:45
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Крылья Советов
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
19:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
17:30
Крылья Советов
0 : 1
Зенит
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Крылья Советов
0
Зенит
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
15:15
ЦСКА
3 : 0
Крылья Советов
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
15:15
минуты: 1' - 67'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
ЦСКА
3
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 67' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
17:15
Крылья Советов
3 : 1
Динамо
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Крылья Советов
3
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
12:45
Крылья Советов
2 : 2
Ростов
48'
48'
48'
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
12:45
48'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Крылья Советов
2
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
13:15
Химки
1 : 3
Крылья Советов
23'
23'
23'
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
13:15
23'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Химки
1
Крылья Советов
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
15:00
Крылья Советов
1 : 3
Локомотив
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
15:00
минуты: 57' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Крылья Советов
1
Локомотив
3
минуты: 57' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
25.07.2009
25 июля 2009
сб
15:30
Крылья Советов
0 : 2
Сатурн
86'
86'
86'
25.07.2009
25 июля 2009
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Крылья Советов
0
Сатурн
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
19.07.2009
19 июля 2009
вс
15:00
Спартак
1 : 1
Крылья Советов
19.07.2009
19 июля 2009
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
11.07.2009
11 июля 2009
сб
15:30
Крылья Советов
1 : 2
Рубин
33'
33'
33'
11.07.2009
11 июля 2009
сб
15:30
33'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
1
Рубин
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
30.05.2009
30 мая 2009
сб
15:30
Крылья Советов
1 : 1
Москва
16'
16'
16'
30.05.2009
30 мая 2009
сб
15:30
16'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1
Москва
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
24.05.2009
24 мая 2009
вс
15:30
Спартак-Нальчик
0 : 1
Крылья Советов
74'
74'
74'
24.05.2009
24 мая 2009
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Спартак-Нальчик
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
17.05.2009
17 мая 2009
вс
14:00
Крылья Советов
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
17.05.2009
17 мая 2009
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Крылья Советов
1
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
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