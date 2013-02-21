Хуан Пабло Пино
№99
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
30 марта 1987 (34) года
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2013 21 февр. 2013 чт 23:05
Олимпиакос
0 : 1
Леванте
21.02.2013 21 февр. 2013 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Олимпиакос
0
Леванте
1
был в запасе