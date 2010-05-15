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Олимпиада
Диего Перес
№15
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
18 мая 1980 (40) лет
Рост
177
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
2008/2009
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
Тулуза
0 : 0
Монако
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Тулуза
0
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
12.05.2010
12 мая 2010
ср
20:00
Лион
3 : 0
Монако
12.05.2010
12 мая 2010
ср
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Лион
3
Монако
0
был в запасе
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
22:00
Монпелье
0 : 0
Монако
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Монпелье
0
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
29.03.2010
29 марта 2010
пн
22:00
Монако
0 : 0
Осер
29.03.2010
29 марта 2010
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
0
Осер
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
20.03.2010
20 марта 2010
сб
21:00
Гренобль
0 : 0
Монако
20.03.2010
20 марта 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Гренобль
0
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
13.03.2010
13 марта 2010
сб
21:00
Монако
0 : 0
Бордо
13.03.2010
13 марта 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Монако
0
Бордо
0
был в запасе
06.03.2010
06 марта 2010
сб
21:00
Ренн
1 : 0
Монако
06.03.2010
06 марта 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 42'
Франция. Лига 1, 27 тур
Ренн
1
Монако
0
минуты: 1' - 42' / Франция. Лига 1, 27 тур
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
21:00
Монако
1 : 0
Булонь
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Монако
1
Булонь
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
21:00
Ланс
3 : 0
Монако
75'
75'
75'
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Ланс
3
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
21:00
Монако
1 : 2
Марсель
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монако
1
Марсель
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
07.02.2010
07 февр. 2010
вс
19:00
Сент-Этьен
3 : 0
Монако
07.02.2010
07 февр. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
3
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
21:00
Монако
3 : 2
Ницца
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монако
3
Ницца
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
23:00
Монако
2 : 0
Сошо
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Монако
2
Сошо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
13.01.2010
13 янв. 2010
ср
22:00
Монако
4 : 0
Монпелье
13.01.2010
13 янв. 2010
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Монако
4
Монпелье
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
23.12.2009
23 дек. 2009
ср
21:00
Ле Ман
1 : 1
Монако
85'
85'
85'
23.12.2009
23 дек. 2009
ср
21:00
минуты: 61' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ле Ман
1
Монако
1
минуты: 61' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
23:00
Монако
1 : 1
Лион
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Монако
1
Лион
1
был в запасе
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
19:00
Монако
0 : 4
Лилль
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
0
Лилль
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
21:00
Валансьен
3 : 1
Монако
57'
57'
57'
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Валансьен
3
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
21:00
Монако
0 : 0
Гренобль
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Монако
0
Гренобль
0
был в запасе
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
21:00
Бордо
1 : 0
Монако
44'
44'
44'
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Бордо
1
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
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