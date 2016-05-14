Джамель Бакар
№21
Нападающий
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Команда
Шарлеруа
Гражданство
Франция
Дата рождения
6 апр. 1989 (32) года
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
Монако
2 : 0
Монпелье
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Монако
2
Монпелье
0
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
08.04.2016 08 апр. 2016 пт 21:30
Монпелье
0 : 2
Лион
08.04.2016 08 апр. 2016 пт 21:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Монпелье
0
Лион
2
был в запасе
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 21:00
Генгам
2 : 2
Монпелье
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Генгам
2
Монпелье
2
был в запасе
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 19:00
Монпелье
3 : 0
Лилль
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Монпелье
3
Лилль
0
был в запасе
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 22:00
Анжер
2 : 3
Монпелье
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Анжер
2
Монпелье
3
был в запасе
02.02.2016 02 февр. 2016 вт 23:00
Монпелье
0 : 1
Марсель
02.02.2016 02 февр. 2016 вт 23:00
минуты: 85' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
0
Марсель
1
минуты: 85' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 22:00
Газелек
0 : 4
Монпелье
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Газелек
0
Монпелье
4
был в запасе
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 16:00
Марсель
2 : 2
Монпелье
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Марсель
2
Монпелье
2
был в запасе
27.11.2015 27 нояб. 2015 пт 22:30
Лион
2 : 4
Монпелье
27.11.2015 27 нояб. 2015 пт 22:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Лион
2
Монпелье
4
был в запасе
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 22:00
Монпелье
3 : 1
Реймс
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
3
Реймс
1
был в запасе
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 18:00
Бордо
0 : 0
Монпелье
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
0
Монпелье
0
был в запасе
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 21:00
Монпелье
1 : 2
Сент-Этьен
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 21:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
1
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 5 тур
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 21:00
Труа
0 : 0
Монпелье
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 21:00
минуты: 60' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Труа
0
Монпелье
0
минуты: 60' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 21:00
Ренн
1 : 0
Монпелье
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 21:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Ренн
1
Монпелье
0
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
08.08.2015 08 авг. 2015 сб 22:00
Монпелье
0 : 2
Анжер
08.08.2015 08 авг. 2015 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
0
Анжер
2
был в запасе