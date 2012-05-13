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Олимпиада
Флавио Рома
№30
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
21 июня 1974 (46) лет
Рост
192
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
13.05.2012
13 мая 2012
вс
16:00
Милан
2 : 1
Новара
13.05.2012
13 мая 2012
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
2
Новара
1
был в запасе
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:00
Новара
0 : 3
Милан
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Новара
0
Милан
3
был в запасе
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
22:45
Милан
2 : 0
Сиена
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
2
Сиена
0
был в запасе
02.12.2011
02 дек. 2011
пт
22:45
Дженоа
0 : 2
Милан
88'
88'
88'
02.12.2011
02 дек. 2011
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
0
Милан
2
был в запасе
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
22:45
Милан
4 : 0
Кьево
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
4
Кьево
0
был в запасе
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
22:45
Фиорентина
0 : 0
Милан
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
0
Милан
0
был в запасе
26.10.2011
26 окт. 2011
ср
21:45
Милан
4 : 1
Парма
26.10.2011
26 окт. 2011
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
4
Парма
1
был в запасе
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
13:30
Лечче
3 : 4
Милан
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
3
Милан
4
был в запасе