Отман Баккал
№17
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
27 февр. 1985 (36) лет
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 12:30
Динамо
3 : 0
Рубин
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 12:30
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Динамо
3
Рубин
0
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 12:30
Спартак
1 : 5
Динамо
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Спартак
1
Динамо
5
был в запасе
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 17:00
Краснодар
2 : 0
Динамо
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Краснодар
2
Динамо
0
был в запасе
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 16:45
Мордовия
1 : 2
Динамо
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 16:45
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Мордовия
1
Динамо
2
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 12:30
Динамо
0 : 2
Анжи
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Динамо
0
Анжи
2
был в запасе
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 19:00
Ростов
1 : 0
Динамо
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 19:00
минуты: 88' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Ростов
1
Динамо
0
минуты: 88' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 12:30
Локомотив
2 : 3
Динамо
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 12:30
минуты: 89' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Локомотив
2
Динамо
3
минуты: 89' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
12.08.2012 12 авг. 2012 вс 18:00
Рубин
2 : 0
Динамо
12.08.2012 12 авг. 2012 вс 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Рубин
2
Динамо
0
был в запасе
05.08.2012 05 авг. 2012 вс 20:00
Динамо
0 : 4
Спартак
05.08.2012 05 авг. 2012 вс 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Динамо
0
Спартак
4
был в запасе