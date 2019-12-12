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Хоккей
Материалы
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Баскетбол
Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ибрагим Афеллай
№17
Нападающий
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Команда
ПСВ
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
2 апр. 1986 (35) лет
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2010/2011
2009/2010
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
ПСВ
1 : 1
Русенборг
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ПСВ
1
Русенборг
1
был в запасе