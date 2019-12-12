Ибрагим Афеллай
№17
Нападающий
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Команда
ПСВ
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
2 апр. 1986 (35) лет
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
ПСВ
1 : 1
Русенборг
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ПСВ
1
Русенборг
1
был в запасе