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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Тимми Симонс
№3
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
11 дек. 1976 (44) года
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
германия. бундеслига
Сезон:
2017/2018
24.08.2017
24 авг. 2017
чт
21:00
АЕК
3 : 0
Брюгге
24.08.2017
24 авг. 2017
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
АЕК
3
Брюгге
0
был в запасе
17.08.2017
17 авг. 2017
чт
21:45
Брюгге
0 : 0
АЕК
17.08.2017
17 авг. 2017
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Брюгге
0
АЕК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд