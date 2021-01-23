Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Квинси Промес
Лионель Месси
Артем Дзюба
Деле Алли
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Александр Соболев
Эрлинг Браут Холанд
Алексей Миранчук
Федор Смолов
Россия
Нидерланды
Ирландия
Китай
Белоруссия
Франция
Новая Зеландия
Косово
Англия
Испания
Португалия
Локомотив
Ливерпуль
Краснодар
Спартак
Барселона
Зенит
Рейнджерс
ЦСКА
Бавария
Ювентус
Манчестер Сити
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Гаэтан Бонг
№13
Защитник
Подписаться
Команда
Ноттингем Форест
Гражданство
Камерун
Дата рождения
25 апр. 1988 (32) года
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:00
Суонси
5 : 1
Ноттингем Форест
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Суонси
5
Ноттингем Форест
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
15:00
Ноттингем Форест
1 : 0
Кардифф
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ноттингем Форест
1
Кардифф
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала