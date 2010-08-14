Мамаду Ньянг
№76
Нападающий
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Команда
Аль-Садд
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
13 окт. 1979 (41) год
Рост
178
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 20:00
Валансьен
3 : 2
Марсель
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 58'
Франция. Лига 1, 2 тур
Валансьен
3
Марсель
2
минуты: 1' - 58' / Франция. Лига 1, 2 тур
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 22:00
Марсель
1 : 2
Кан
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Марсель
1
Кан
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур