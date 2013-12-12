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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Джибриль Сиссе
№12
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
12 авг. 1981 (39) лет
Рост
183
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
англия. кубок
Сезон:
2013/2014
2011/2012
2009/2010
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
Валенсия
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Валенсия
1
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
20:00
Кубань (ЛФЛ)
4 : 0
Санкт-Галлен
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Кубань (ЛФЛ)
4
Санкт-Галлен
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
20:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Суонси
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Суонси
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
Суонси
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
90'
90'
90'
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
90'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Суонси
1
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
19:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 2
Валенсия
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
19:00
минуты: 1' - 80'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Валенсия
2
минуты: 1' - 80' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
Санкт-Галлен
2 : 0
Кубань (ЛФЛ)
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Санкт-Галлен
2
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур