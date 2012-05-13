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Олимпиада
Рональд Зубар
№23
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
20 сент. 1985 (35) лет
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:00
Уиган Атлетик
3 : 2
Вулверхэмптон
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Уиган Атлетик
3
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
06.05.2012
06 мая 2012
вс
16:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Эвертон
06.05.2012
06 мая 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Вулверхэмптон
0
Эвертон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
17:00
Суонси
4 : 4
Вулверхэмптон
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Суонси
4
Вулверхэмптон
4
был в запасе
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
18:00
Вулверхэмптон
0 : 2
Манчестер Сити
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Вулверхэмптон
0
Манчестер Сити
2
был в запасе
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
17:00
Сандерленд
0 : 0
Вулверхэмптон
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
17:00
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Сандерленд
0
Вулверхэмптон
0
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
Вулверхэмптон
0 : 3
Арсенал
57'
57'
57'
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Вулверхэмптон
0
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
19:30
Сток Сити
2 : 1
Вулверхэмптон
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Сток Сити
2
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
31.03.2012
31 марта 2012
сб
17:00
Вулверхэмптон
2 : 3
Болтон
31.03.2012
31 марта 2012
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Вулверхэмптон
2
Болтон
3
был в запасе
18.03.2012
18 марта 2012
вс
16:30
Вулверхэмптон
0 : 5
Манчестер Юнайтед
28'
39'
28'
39'
28'
39'
18.03.2012
18 марта 2012
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Вулверхэмптон
0
Манчестер Юнайтед
5
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
10.03.2012
10 марта 2012
сб
18:00
Вулверхэмптон
0 : 2
Блэкберн
10.03.2012
10 марта 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Вулверхэмптон
0
Блэкберн
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
04.03.2012
04 марта 2012
вс
17:05
Фулхэм
5 : 0
Вулверхэмптон
7'
7'
7'
04.03.2012
04 марта 2012
вс
17:05
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Фулхэм
5
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 2
Вулверхэмптон
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
27.12.2011
27 дек. 2011
вт
18:00
Арсенал
1 : 1
Вулверхэмптон
27.12.2011
27 дек. 2011
вт
18:00
минуты: 1' - 51'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Арсенал
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 51' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
20.12.2011
20 дек. 2011
вт
22:45
Вулверхэмптон
2 : 2
Норвич Сити
82'
30'
82'
30'
82'
30'
20.12.2011
20 дек. 2011
вт
22:45
82'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Вулверхэмптон
2
Норвич Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
18:00
Вулверхэмптон
1 : 2
Сток Сити
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Вулверхэмптон
1
Сток Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Вулверхэмптон
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Манчестер Юнайтед
4
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
19:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Сандерленд
61'
61'
61'
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Вулверхэмптон
2
Сандерленд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
18:00
Челси
3 : 0
Вулверхэмптон
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 76'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Челси
3
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 76' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
14:00
Вест Бромвич
2 : 0
Вулверхэмптон
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
14:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Вест Бромвич
2
Вулверхэмптон
0
был в запасе
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
17:00
Вулверхэмптон
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Вулверхэмптон
1
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе