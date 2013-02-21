Тайе Тайво
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
16 апр. 1985 (35) лет
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2013 21 февр. 2013 чт 23:05
Бордо
1 : 0
Динамо
21.02.2013 21 февр. 2013 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Бордо
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
14.02.2013 14 февр. 2013 чт 21:00
Динамо
1 : 1
Бордо
14.02.2013 14 февр. 2013 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Динамо
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала