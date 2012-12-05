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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
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Олимпиада
Лоран Боннар
№21
Защитник
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Команда
Шатору
Гражданство
Франция
Дата рождения
25 дек. 1979 (41) год
Рост
170
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2009/2010
2008/2009
05.12.2012
05 дек. 2012
ср
22:45
Лилль
0 : 1
Валенсия
05.12.2012
05 дек. 2012
ср
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Лилль
0
Валенсия
1
был в запасе
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
20:00
БАТЭ
0 : 2
Лилль
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
20:00
минуты: 77' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
БАТЭ
0
Лилль
2
минуты: 77' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
07.11.2012
07 нояб. 2012
ср
22:45
Бавария
6 : 1
Лилль
07.11.2012
07 нояб. 2012
ср
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Бавария
6
Лилль
1
был в запасе
23.10.2012
23 окт. 2012
вт
21:45
Лилль
0 : 1
Бавария
23.10.2012
23 окт. 2012
вт
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Лилль
0
Бавария
1
был в запасе