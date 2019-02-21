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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Андре Айю
№20
Нападающий
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Команда
Фенербахче
Гражданство
Гана
Дата рождения
17 дек. 1989 (31) год
Рост
176
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
англия. премьер-лига
англия. кубок
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
20:55
Зенит
3 : 1
Фенербахче
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Зенит
3
Фенербахче
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
12.02.2019
12 февр. 2019
вт
20:55
Фенербахче
1 : 0
Зенит
12.02.2019
12 февр. 2019
вт
20:55
минуты: 71' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Фенербахче
1
Зенит
0
минуты: 71' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала