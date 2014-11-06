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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Бертран Робер
№20
Защитник
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Команда
Аполлон
Гражданство
Франция
Дата рождения
16 нояб. 1983 (37) лет
Рост
176
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
франция. лига 1
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2011/2012
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
21:00
Аполлон
0 : 2
Боруссия
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Аполлон
0
Боруссия
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
Боруссия
5 : 0
Аполлон
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Боруссия
5
Аполлон
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
22:05
Вильярреал
4 : 0
Аполлон
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Вильярреал
4
Аполлон
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур