Хамед Намуши
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Тунис
Дата рождения
14 февр. 1984 (37) лет
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.05.2010 08 мая 2010 сб 16:30
Фрайбург
3 : 1
Боруссия
08.05.2010 08 мая 2010 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Фрайбург
3
Боруссия
1
был в запасе
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 17:30
Фрайбург
0 : 3
Герта
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Фрайбург
0
Герта
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 23 тур