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Олимпиада
Ульриш Ле Пен
№15
Полузащитник
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Команда
Лаваль
Гражданство
Франция
Дата рождения
21 февр. 1974 (47) лет
Рост
173
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
30.05.2009
30 мая 2009
сб
22:00
Лорьян
1 : 1
Ле Ман
30.05.2009
30 мая 2009
сб
22:00
минуты: 1' - 85'
Франция. Лига 1, 38 тур
Лорьян
1
Ле Ман
1
минуты: 1' - 85' / Франция. Лига 1, 38 тур
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Ренн
3 : 1
Лорьян
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Ренн
3
Лорьян
1
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
16.05.2009
16 мая 2009
сб
20:00
Лорьян
1 : 1
Гавр
16.05.2009
16 мая 2009
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Лорьян
1
Гавр
1
был в запасе
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
21:00
Лорьян
1 : 1
Валансьен
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
21:00
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
1
Валансьен
1
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
21:00
Лорьян
1 : 2
Ренн
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
21:00
минуты: 85' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Лорьян
1
Ренн
2
минуты: 85' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
19:00
Гавр
1 : 3
Лорьян
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
19:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Гавр
1
Лорьян
3
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
21:00
Лорьян
1 : 0
Тулуза
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
21:00
минуты: 1' - 55'
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
1
Тулуза
0
минуты: 1' - 55' / Франция. Лига 1, 15 тур