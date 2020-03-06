Кристоф Жалле
№13
Защитник
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Команда
Амьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
31 окт. 1983 (37) лет
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.03.2020 06 марта 2020 пт 23:00
Марсель
2 : 2
Амьен
06.03.2020 06 марта 2020 пт 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Марсель
2
Амьен
2
был в запасе
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:00
Страсбур
0 : 0
Амьен
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Страсбур
0
Амьен
0
был в запасе
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 22:00
Амьен
1 : 2
Монако
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Амьен
1
Монако
2
был в запасе
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 21:00
Лион
0 : 0
Амьен
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Лион
0
Амьен
0
был в запасе
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 22:00
Амьен
0 : 0
Тулуза
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Амьен
0
Тулуза
0
был в запасе
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:00
Брест
2 : 1
Амьен
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Брест
2
Амьен
1
был в запасе
15.01.2020 15 янв. 2020 ср 21:00
Амьен
1 : 1
Реймс
15.01.2020 15 янв. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Амьен
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:00
Амьен
1 : 2
Монпелье
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Амьен
1
Монпелье
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 22:00
Монако
3 : 0
Амьен
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
3
Амьен
0
был в запасе
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:00
Монпелье
4 : 2
Амьен
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Монпелье
4
Амьен
2
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:00
Амьен
0 : 4
Страсбур
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Амьен
0
Страсбур
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
Ренн
3 : 1
Амьен
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Ренн
3
Амьен
1
был в запасе
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 22:00
Амьен
1 : 0
Брест
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Амьен
1
Брест
0
был в запасе
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 19:00
Сент-Этьен
2 : 2
Амьен
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Сент-Этьен
2
Амьен
2
был в запасе
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
Метц
1 : 2
Амьен
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 26'
Франция. Лига 1, 6 тур
Метц
1
Амьен
2
минуты: 1' - 26' / Франция. Лига 1, 6 тур
13.09.2019 13 сент. 2019 пт 21:45
Амьен
2 : 2
Лион
7'
7'
7'
13.09.2019 13 сент. 2019 пт 21:45
7'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Амьен
2
Лион
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 21:00
Тулуза
2 : 0
Амьен
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2
Амьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
Амьен
1 : 0
Лилль
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Амьен
1
Лилль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 21:00
Ницца
2 : 1
Амьен
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
2
Амьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур