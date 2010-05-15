Бенжамин Жентон
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
20 мая 1980 (40) лет
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2010 15 мая 2010 сб 22:00
Лорьян
2 : 1
Лилль
15.05.2010 15 мая 2010 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Лорьян
2
Лилль
1
был в запасе
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
Монпелье
2 : 1
Лорьян
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
2
Лорьян
1
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
05.05.2010 05 мая 2010 ср 20:00
Лорьян
2 : 2
Монако
05.05.2010 05 мая 2010 ср 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Лорьян
2
Монако
2
был в запасе
02.05.2010 02 мая 2010 вс 18:00
Валансьен
0 : 0
Лорьян
02.05.2010 02 мая 2010 вс 18:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Валансьен
0
Лорьян
0
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 20:00
Лорьян
1 : 0
Бордо
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
1
Бордо
0
был в запасе
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 20:00
Осер
4 : 1
Лорьян
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Осер
4
Лорьян
1
был в запасе
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 20:00
Лорьян
1 : 1
Ренн
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Лорьян
1
Ренн
1
был в запасе
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 20:00
Гренобль
1 : 2
Лорьян
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Гренобль
1
Лорьян
2
был в запасе
28.03.2010 28 марта 2010 вс 18:00
Лорьян
4 : 0
Сент-Этьен
28.03.2010 28 марта 2010 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Лорьян
4
Сент-Этьен
0
был в запасе
13.03.2010 13 марта 2010 сб 21:00
Лорьян
1 : 0
Ланс
13.03.2010 13 марта 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Лорьян
1
Ланс
0
был в запасе
07.03.2010 07 марта 2010 вс 19:00
Марсель
1 : 1
Лорьян
07.03.2010 07 марта 2010 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
1
Лорьян
1
был в запасе
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 21:00
Лорьян
1 : 0
Сошо
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Лорьян
1
Сошо
0
был в запасе
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 21:00
Ницца
1 : 0
Лорьян
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Ницца
1
Лорьян
0
был в запасе
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 19:00
Лорьян
1 : 1
Тулуза
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Лорьян
1
Тулуза
1
был в запасе
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 21:00
Нанси
1 : 0
Лорьян
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Нанси
1
Лорьян
0
был в запасе
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 21:00
Лорьян
1 : 3
Лион
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
1
Лион
3
был в запасе
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 23:00
Ле Ман
0 : 3
Лорьян
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 23:00
минуты: 85' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ле Ман
0
Лорьян
3
минуты: 85' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
23.12.2009 23 дек. 2009 ср 21:00
Лорьян
3 : 2
Валансьен
23.12.2009 23 дек. 2009 ср 21:00
минуты: 32' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Лорьян
3
Валансьен
2
минуты: 32' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
Лорьян
1 : 2
Марсель
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
минуты: 1' - 76'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1
Марсель
2
минуты: 1' - 76' / Франция. Лига 1, 11 тур
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 23:00
Лорьян
0 : 0
Осер
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Лорьян
0
Осер
0
был в запасе