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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Марк Бутрюш
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
19 сент. 1976 (44) года
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
21:00
Лорьян
1 : 0
Тулуза
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
21:00
минуты: 26' - 59'
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
1
Тулуза
0
минуты: 26' - 59' / Франция. Лига 1, 15 тур