Марк Бутрюш
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
19 сент. 1976 (44) года
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 21:00
Лорьян
1 : 0
Тулуза
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 21:00
минуты: 26' - 59'
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
1
Тулуза
0
минуты: 26' - 59' / Франция. Лига 1, 15 тур