Альбан Жуанель
№40
Вратарь
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
14 сент. 1979 (41) год
Рост
190
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 20:00
Лорьян
1 : 0
Бордо
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
1
Бордо
0
был в запасе
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 21:00
Ренн
1 : 0
Лорьян
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Ренн
1
Лорьян
0
был в запасе
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 21:00
Лорьян
2 : 2
Гренобль
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
2
Гренобль
2
был в запасе