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Олимпиада
Николя Фоверг
№9
Нападающий
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Команда
Седан
Гражданство
Франция
Дата рождения
13 окт. 1984 (36) лет
Рост
191
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
30.05.2009
30 мая 2009
сб
22:00
Лилль
3 : 2
Нанси
30.05.2009
30 мая 2009
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Лилль
3
Нанси
2
был в запасе
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
Лилль
1 : 1
Ницца
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Лилль
1
Ницца
1
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
13.05.2009
13 мая 2009
ср
20:00
Тулуза
0 : 0
Лилль
13.05.2009
13 мая 2009
ср
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Тулуза
0
Лилль
0
был в запасе
02.05.2009
02 мая 2009
сб
20:00
Лорьян
3 : 1
Лилль
02.05.2009
02 мая 2009
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
3
Лилль
1
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
22:00
Лилль
1 : 2
Марсель
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
22:00
минуты: 61' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Лилль
1
Марсель
2
минуты: 61' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
22:00
Сент-Этьен
2 : 1
Лилль
73'
73'
73'
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
22:00
73'
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
2
Лилль
1
был в запасе
14.03.2009
14 марта 2009
сб
21:00
Кан
0 : 1
Лилль
14.03.2009
14 марта 2009
сб
21:00
минуты: 61' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
0
Лилль
1
минуты: 61' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
07.03.2009
07 марта 2009
сб
23:00
Лилль
2 : 0
Лион
07.03.2009
07 марта 2009
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
2
Лион
0
был в запасе
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
21:00
Валансьен
2 : 0
Лилль
87'
87'
87'
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Валансьен
2
Лилль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
23:00
Лилль
2 : 1
Монако
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
23:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
2
Монако
1
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
17.02.2009
17 февр. 2009
вт
23:00
Ле Ман
0 : 0
Лилль
87'
87'
87'
17.02.2009
17 февр. 2009
вт
23:00
минуты: 60' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ле Ман
0
Лилль
0
минуты: 60' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
21:00
Осер
2 : 0
Лилль
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
21:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Осер
2
Лилль
0
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
23:00
Лилль
3 : 2
Сошо
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
23:00
минуты: 1' - 47'
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
3
Сошо
2
минуты: 1' - 47' / Франция. Лига 1, 23 тур
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
Бордо
2 : 2
Лилль
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 64' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Бордо
2
Лилль
2
минуты: 64' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
23:00
Лилль
1 : 0
Ренн
75'
75'
75'
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
23:00
75'
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Лилль
1
Ренн
0
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
21:00
Лилль
1 : 1
Лорьян
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
21:00
минуты: 1' - 60'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
1
Лорьян
1
минуты: 1' - 60' / Франция. Лига 1, 16 тур
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
23:00
Марсель
2 : 2
Лилль
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
23:00
минуты: 69' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Марсель
2
Лилль
2
минуты: 69' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур