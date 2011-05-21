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Олимпиада
Папе Диакате
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
21 июня 1984 (36) лет
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:00
Лион
0 : 0
Кан
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Лион
0
Кан
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
16.05.2011
16 мая 2011
пн
22:00
Брест
1 : 1
Лион
16.05.2011
16 мая 2011
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Брест
1
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
08.05.2011
08 мая 2011
вс
22:00
Лион
3 : 2
Марсель
08.05.2011
08 мая 2011
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Лион
3
Марсель
2
был в запасе
01.05.2011
01 мая 2011
вс
18:00
Тулуза
2 : 0
Лион
28'
28'
28'
01.05.2011
01 мая 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 79'
Франция. Лига 1, 33 тур
Тулуза
2
Лион
0
минуты: 1' - 79' / Франция. Лига 1, 33 тур
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
18:00
Ницца
2 : 2
Лион
47'
90'
47'
90'
47'
90'
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ницца
2
Лион
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
19.03.2011
19 марта 2011
сб
23:00
Лион
1 : 1
Ренн
19.03.2011
19 марта 2011
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лион
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
12.03.2011
12 марта 2011
сб
21:00
Сошо
0 : 2
Лион
12.03.2011
12 марта 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Сошо
0
Лион
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
06.03.2011
06 марта 2011
вс
19:00
Лион
5 : 0
Арль-Авиньон
06.03.2011
06 марта 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Лион
5
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
23:00
Лилль
1 : 1
Лион
65'
65'
65'
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
23:00
минуты: 27' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
1
Лион
1
минуты: 27' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
18.02.2011
18 февр. 2011
пт
22:45
Лион
4 : 0
Нанси
18.02.2011
18 февр. 2011
пт
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
4
Нанси
0
был в запасе
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
23:00
Лион
0 : 0
Бордо
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лион
0
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
Валансьен
2 : 1
Лион
32'
32'
32'
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Валансьен
2
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
Лион
3 : 0
Лорьян
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лион
3
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
Лион
1 : 1
Осер
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Лион
1
Осер
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
23:00
Марсель
1 : 1
Лион
53'
53'
53'
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
1
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:00
Лион
2 : 0
Тулуза
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Лион
2
Тулуза
0
был в запасе
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
23:00
Ланс
1 : 3
Лион
33'
33'
33'
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ланс
1
Лион
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
23:00
Лион
1 : 0
Ницца
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Лион
1
Ницца
0
был в запасе
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
23:00
Ренн
1 : 1
Лион
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Ренн
1
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
20:00
Лион
2 : 1
Сошо
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лион
2
Сошо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
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