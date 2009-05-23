Марко Марич
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
25 апр. 1983 (37) лет
Рост
189
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Гавр
0 : 1
Лилль
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Гавр
0
Лилль
1
был в запасе
13.05.2009 13 мая 2009 ср 20:00
Тулуза
0 : 0
Лилль
13.05.2009 13 мая 2009 ср 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Тулуза
0
Лилль
0
был в запасе
21.03.2009 21 марта 2009 сб 21:00
Лилль
2 : 1
Гренобль
21.03.2009 21 марта 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Лилль
2
Гренобль
1
был в запасе