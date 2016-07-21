Жан Макун
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Камерун
Дата рождения
29 мая 1983 (37) лет
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.07.2016 21 июля 2016 чт 21:45
Будучность
2(2) : 0(4)
Генк
40'
40'
40'
21.07.2016 21 июля 2016 чт 21:45
40'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Будучность
2(2)
Генк
0(4)
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
14.07.2016 14 июля 2016 чт 21:00
Генк
2 : 0
Будучность
16'
16'
16'
14.07.2016 14 июля 2016 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Генк
2
Будучность
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд