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Евро-2020
Легкая атлетика
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Киберспорт
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Медицина
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Олимпиада
Седрик Басея
№0
Нападающий
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Команда
Шербур
Гражданство
Франция
Дата рождения
19 дек. 1987 (33) года
Рост
195
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
21.03.2009
21 марта 2009
сб
21:00
Лилль
2 : 1
Гренобль
21.03.2009
21 марта 2009
сб
21:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Лилль
2
Гренобль
1
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
21:00
Лилль
3 : 1
Гавр
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Лилль
3
Гавр
1
был в запасе
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
19:00
Ницца
0 : 1
Лилль
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Ницца
0
Лилль
1
был в запасе