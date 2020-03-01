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Олимпиада
Йоан Кабай
№29
Полузащитник
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
14 янв. 1986 (35) лет
Рост
175
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2010/2011
2009/2010
2008/2009
01.03.2020
01 марта 2020
вс
23:00
Лион
2 : 0
Сент-Этьен
01.03.2020
01 марта 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лион
2
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:00
Сент-Этьен
1 : 1
Реймс
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Сент-Этьен
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
Брест
3 : 2
Сент-Этьен
83'
83'
83'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Брест
3
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
17:00
Монпелье
1 : 0
Сент-Этьен
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
1
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
23:00
Сент-Этьен
0 : 2
Марсель
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
0
Марсель
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
19:00
Метц
3 : 1
Сент-Этьен
73'
73'
73'
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Метц
3
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Сент-Этьен
2 : 1
Ним
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
2
Ним
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
23:00
Сент-Этьен
1 : 0
Монако
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
1
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Бордо
0 : 1
Сент-Этьен
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
22:00
Сент-Этьен
1 : 0
Лион
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
22:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Сент-Этьен
1
Лион
0
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Сент-Этьен
0 : 1
Метц
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
0
Метц
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
18:00
Анжер
4 : 1
Сент-Этьен
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
4
Сент-Этьен
1
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
18:00
Сент-Этьен
2 : 2
Тулуза
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Сент-Этьен
2
Тулуза
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур