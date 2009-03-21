Омар Бензерга
№27
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Алжир
Дата рождения
6 янв. 1990 (31) год
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.03.2009 21 марта 2009 сб 21:00
Лилль
2 : 1
Гренобль
21.03.2009 21 марта 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Лилль
2
Гренобль
1
был в запасе