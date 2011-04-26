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Материалы
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Олимпиада 2020
Евро-2020
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Киберспорт
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Олимпиада
Николя Плестан
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
2 июня 1981 (39) лет
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
26.04.2011
26 апр. 2011
вт
21:45
Шальке-04
0 : 2
Манчестер Юнайтед
26.04.2011
26 апр. 2011
вт
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов, 1/2 финала
Шальке-04
0
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе
13.04.2011
13 апр. 2011
ср
21:45
Шальке-04
2 : 1
Интер
13.04.2011
13 апр. 2011
ср
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Шальке-04
2
Интер
1
был в запасе
05.04.2011
05 апр. 2011
вт
21:45
Интер
2 : 5
Шальке-04
05.04.2011
05 апр. 2011
вт
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Интер
2
Шальке-04
5
был в запасе