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Материалы
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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Эмерсон (Эмерсон Да Консейсао)
№19
Защитник
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Команда
Атлетико Минейро
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
23 февр. 1986 (35) лет
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
04.04.2012
04 апр. 2012
ср
21:45
Челси
2 : 1
Бенфика
04.04.2012
04 апр. 2012
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Челси
2
Бенфика
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/4 финала
27.03.2012
27 марта 2012
вт
21:45
Бенфика
0 : 1
Челси
27.03.2012
27 марта 2012
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Бенфика
0
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/4 финала
06.03.2012
06 марта 2012
вт
22:45
Бенфика
2 : 0
Зенит
06.03.2012
06 марта 2012
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Бенфика
2
Зенит
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/8 финала
15.02.2012
15 февр. 2012
ср
20:00
Зенит
3 : 2
Бенфика
15.02.2012
15 февр. 2012
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Зенит
3
Бенфика
2
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/8 финала