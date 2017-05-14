Франк Берья
№18
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
23 мая 1983 (37) лет
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.05.2017 14 мая 2017 вс 22:00
Монако
4 : 0
Лилль
14.05.2017 14 мая 2017 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Монако
4
Лилль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 21:00
Лилль
3 : 0
Генгам
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Лилль
3
Генгам
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 21:00
Ренн
2 : 0
Лилль
55'
55'
55'
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ренн
2
Лилль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
07.04.2017 07 апр. 2017 пт 21:45
Лилль
1 : 2
Ницца
07.04.2017 07 апр. 2017 пт 21:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Лилль
1
Ницца
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 20:00
Бастия
0 : 1
Лилль
25'
25'
25'
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Бастия
0
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
17.03.2017 17 марта 2017 пт 22:45
Лилль
0 : 0
Марсель
17.03.2017 17 марта 2017 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
05.03.2017 05 марта 2017 вс 19:00
Тулуза
1 : 1
Лилль
05.03.2017 05 марта 2017 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Тулуза
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 22:00
Лилль
2 : 3
Бордо
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
2
Бордо
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 22:00
Кан
0 : 1
Лилль
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Кан
0
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 22:00
Лилль
1 : 2
Анжер
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
1
Анжер
2
был в запасе
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 22:00
Лилль
0 : 1
Лорьян
66'
66'
66'
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
0
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 19:00
Лион
1 : 2
Лилль
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лион
1
Лилль
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 22:00
Дижон
0 : 0
Лилль
57'
57'
57'
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Дижон
0
Лилль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
13.01.2017 13 янв. 2017 пт 22:45
Лилль
1 : 1
Сент-Этьен
13.01.2017 13 янв. 2017 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
1
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 19:00
Марсель
2 : 0
Лилль
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 19:00
минуты: 1' - 48'
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
2
Лилль
0
минуты: 1' - 48' / Франция. Лига 1, 18 тур
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 22:00
Лилль
2 : 1
Монпелье
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 22:00
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лилль
2
Монпелье
1
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 22:00
Бордо
0 : 1
Лилль
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Бордо
0
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
29.11.2016 29 нояб. 2016 вт 21:00
Лилль
4 : 2
Кан
29.11.2016 29 нояб. 2016 вт 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Лилль
4
Кан
2
был в запасе
18.11.2016 18 нояб. 2016 пт 22:45
Лилль
0 : 1
Лион
18.11.2016 18 нояб. 2016 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
0
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 22:00
Анжер
1 : 0
Лилль
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
1
Лилль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур