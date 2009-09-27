Абдурахман Диэйе
№17
Нападающий
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Команда
Ле Ман
Гражданство
Франция
Дата рождения
14 февр. 1988 (33) года
Рост
172
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 18:00
Ле Ман
3 : 0
Ланс
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 18:00
минуты: 86' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле Ман
3
Ланс
0
минуты: 86' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур