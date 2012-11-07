Тулио Де Мело
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
31 янв. 1985 (36) лет
Рост
191
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.11.2012 07 нояб. 2012 ср 22:45
Бавария
6 : 1
Лилль
07.11.2012 07 нояб. 2012 ср 22:45
минуты: 46' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Бавария
6
Лилль
1
минуты: 46' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
23.10.2012 23 окт. 2012 вт 21:45
Лилль
0 : 1
Бавария
23.10.2012 23 окт. 2012 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Лилль
0
Бавария
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
02.10.2012 02 окт. 2012 вт 21:45
Валенсия
2 : 0
Лилль
02.10.2012 02 окт. 2012 вт 21:45
минуты: 64' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Валенсия
2
Лилль
0
минуты: 64' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
19.09.2012 19 сент. 2012 ср 21:45
Лилль
1 : 3
БАТЭ
19.09.2012 19 сент. 2012 ср 21:45
минуты: 1' - 46'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Лилль
1
БАТЭ
3
минуты: 1' - 46' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур