Себастьен Корчиа
№24
Защитник
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Команда
Нант
Гражданство
Франция
Дата рождения
1 нояб. 1990 (30) лет
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
Ренн
-:-
Нант
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ренн
-
Нант
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
Нант
1 : 2
Ницца
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Нант
1
Ницца
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
Нант
1 : 2
Реймс
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Нант
1
Реймс
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Анжер
1 : 3
Нант
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Анжер
1
Нант
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 19:00
Нант
0 : 2
Лилль
31'
31'
31'
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Нант
0
Лилль
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
Сент-Этьен
1 : 1
Нант
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
1
Нант
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 23:00
Нант
1 : 2
Монако
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Нант
1
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
Метц
2 : 0
Нант
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Метц
2
Нант
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
Нант
1 : 1
Ланс
67'
67'
67'
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Нант
1
Ланс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Монпелье
1 : 1
Нант
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
1
Нант
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
Нант
0 : 0
Ренн
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
0
Ренн
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур