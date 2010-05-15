Самуэль Бухур
№26
Защитник
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Команда
Аяччо
Гражданство
Франция
Дата рождения
26 июня 1987 (33) года
Рост
182
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2010 15 мая 2010 сб 22:00
Лион
2 : 0
Ле Ман
45'
45'
45'
15.05.2010 15 мая 2010 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Лион
2
Ле Ман
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
05.05.2010 05 мая 2010 ср 20:00
Нанси
3 : 2
Ле Ман
05.05.2010 05 мая 2010 ср 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Нанси
3
Ле Ман
2
был в запасе
27.04.2010 27 апр. 2010 вт 20:00
Монако
1 : 1
Ле Ман
25'
25'
25'
27.04.2010 27 апр. 2010 вт 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Монако
1
Ле Ман
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 20:00
Ле Ман
1 : 2
Лилль
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Ле Ман
1
Лилль
2
был в запасе
14.04.2010 14 апр. 2010 ср 20:00
Ле Ман
2 : 1
Бордо
14.04.2010 14 апр. 2010 ср 20:00
минуты: 1' - 32'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ле Ман
2
Бордо
1
минуты: 1' - 32' / Франция. Лига 1, 26 тур
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 20:00
Сент-Этьен
2 : 0
Ле Ман
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Сент-Этьен
2
Ле Ман
0
был в запасе
28.03.2010 28 марта 2010 вс 18:00
Ле Ман
1 : 3
Ренн
28.03.2010 28 марта 2010 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Ле Ман
1
Ренн
3
был в запасе
20.03.2010 20 марта 2010 сб 21:00
Осер
2 : 1
Ле Ман
20.03.2010 20 марта 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Осер
2
Ле Ман
1
был в запасе
13.03.2010 13 марта 2010 сб 21:00
Ле Ман
0 : 1
Ницца
13.03.2010 13 марта 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Ле Ман
0
Ницца
1
был в запасе
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 21:00
Булонь
1 : 3
Ле Ман
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Булонь
1
Ле Ман
3
был в запасе
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 21:00
Ле Ман
1 : 3
Тулуза
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ле Ман
1
Тулуза
3
был в запасе
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 21:00
Марсель
2 : 1
Ле Ман
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
2
Ле Ман
1
был в запасе
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 23:00
Ле Ман
0 : 3
Лорьян
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ле Ман
0
Лорьян
3
был в запасе
23.12.2009 23 дек. 2009 ср 21:00
Ле Ман
1 : 1
Монако
23.12.2009 23 дек. 2009 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Ле Ман
1
Монако
1
был в запасе
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 19:00
Лилль
3 : 0
Ле Ман
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
3
Ле Ман
0
был в запасе
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 21:00
Ле Ман
2 : 1
Валансьен
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ле Ман
2
Валансьен
1
был в запасе
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 19:00
Ле Ман
1 : 1
Сент-Этьен
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 49'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ле Ман
1
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 49' / Франция. Лига 1, 15 тур
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 21:00
Ренн
2 : 1
Ле Ман
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Ренн
2
Ле Ман
1
был в запасе
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 20:00
Ле Ман
1 : 2
Марсель
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Ле Ман
1
Марсель
2
был в запасе
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 20:00
Лорьян
1 : 0
Ле Ман
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Лорьян
1
Ле Ман
0
был в запасе