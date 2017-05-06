Марко Баша
№25
Защитник
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Команда
Гражданство
Черногория
Дата рождения
29 дек. 1982 (38) лет
Рост
190
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.05.2017 06 мая 2017 сб 21:00
Лилль
0 : 2
Метц
06.05.2017 06 мая 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Лилль
0
Метц
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 21:00
Монпелье
0 : 3
Лилль
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
0
Лилль
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 21:00
Лилль
3 : 0
Генгам
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Лилль
3
Генгам
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
05.03.2017 05 марта 2017 вс 19:00
Тулуза
1 : 1
Лилль
05.03.2017 05 марта 2017 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Тулуза
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 22:00
Кан
0 : 1
Лилль
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Кан
0
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 22:00
Лилль
1 : 2
Анжер
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
1
Анжер
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 22:00
Лилль
0 : 1
Лорьян
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
0
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 19:00
Лион
1 : 2
Лилль
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 19:00
минуты: 1' - 49'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лион
1
Лилль
2
минуты: 1' - 49' / Франция. Лига 1, 22 тур
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 22:00
Дижон
0 : 0
Лилль
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Дижон
0
Лилль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
13.01.2017 13 янв. 2017 пт 22:45
Лилль
1 : 1
Сент-Этьен
13.01.2017 13 янв. 2017 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
1
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 19:00
Марсель
2 : 0
Лилль
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 19:00
минуты: 1' - 74'
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
2
Лилль
0
минуты: 1' - 74' / Франция. Лига 1, 18 тур
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 22:00
Лилль
2 : 1
Монпелье
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лилль
2
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
29.11.2016 29 нояб. 2016 вт 21:00
Лилль
4 : 2
Кан
29.11.2016 29 нояб. 2016 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Лилль
4
Кан
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
18.11.2016 18 нояб. 2016 пт 22:45
Лилль
0 : 1
Лион
18.11.2016 18 нояб. 2016 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
0
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 22:00
Анжер
1 : 0
Лилль
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
1
Лилль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 21:00
Лилль
1 : 0
Нанси
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 21:00
минуты: 1' - 78'
Франция. Лига 1, 8 тур
Лилль
1
Нанси
0
минуты: 1' - 78' / Франция. Лига 1, 8 тур
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 16:00
Сент-Этьен
3 : 1
Лилль
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
3
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 20:00
Лилль
1 : 2
Тулуза
34'
34'
34'
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 20:00
34'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1
Тулуза
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 21:00
Лорьян
1 : 0
Лилль
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Лорьян
1
Лилль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 21:00
Лилль
1 : 4
Монако
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лилль
1
Монако
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур