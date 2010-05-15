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Мамаду Вагуэ
№19
Полузащитник
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Команда
Ле Ман
Гражданство
Франция
Дата рождения
19 авг. 1990 (30) лет
Рост
191
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
2008/2009
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
Лион
2 : 0
Ле Ман
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Лион
2
Ле Ман
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
20:00
Ле Ман
1 : 2
Лилль
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Ле Ман
1
Лилль
2
был в запасе
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
20:00
Валансьен
0 : 1
Ле Ман
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
20:00
минуты: 86' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Валансьен
0
Ле Ман
1
минуты: 86' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
28.03.2010
28 марта 2010
вс
18:00
Ле Ман
1 : 3
Ренн
28.03.2010
28 марта 2010
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Ле Ман
1
Ренн
3
был в запасе
20.03.2010
20 марта 2010
сб
21:00
Осер
2 : 1
Ле Ман
20.03.2010
20 марта 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Осер
2
Ле Ман
1
был в запасе
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
21:00
Булонь
1 : 3
Ле Ман
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Булонь
1
Ле Ман
3
был в запасе
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
21:00
Ле Ман
0 : 0
Сошо
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ле Ман
0
Сошо
0
был в запасе
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
20:00
Лорьян
1 : 0
Ле Ман
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Лорьян
1
Ле Ман
0
был в запасе
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
20:00
Ле Ман
2 : 1
Нанси
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Ле Ман
2
Нанси
1
был в запасе