Тибо Ферран
№1
Вратарь
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Команда
Ле Ман
Гражданство
Франция
Дата рождения
26 марта 1986 (35) лет
Рост
183
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.02.2009 17 февр. 2009 вт 23:00
Ле Ман
0 : 0
Лилль
17.02.2009 17 февр. 2009 вт 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ле Ман
0
Лилль
0
был в запасе
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 21:00
Ле Ман
1 : 2
Ницца
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ле Ман
1
Ницца
2
был в запасе