Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Килиан Мбаппе
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Германия
Сербия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Исмаэль Бангура
№3
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Гвинея
Дата рождения
2 янв. 1985 (36) лет
Рост
174
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
20:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Ренн
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
20:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Арль-Авиньон
0
Ренн
1
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
20:00
Ренн
0 : 0
Сент-Этьен
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
20:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ренн
0
Сент-Этьен
0
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
20:00
Нанси
0 : 3
Ренн
87'
87'
87'
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
20:00
87'
минуты: 68' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Нанси
0
Ренн
3
минуты: 68' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
07.08.2010
07 авг. 2010
сб
22:00
Ренн
1 : 1
Лилль
25'
25'
25'
07.08.2010
07 авг. 2010
сб
22:00
25'
минуты: 1' - 60'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ренн
1
Лилль
1
минуты: 1' - 60' / Франция. Лига 1, 1 тур