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Олимпиада
Кевин Монне-Паке
№22
Нападающий
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
19 авг. 1988 (32) года
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2011/2012
2010/2011
2009/2010
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Сент-Этьен
-:-
Бордо
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
-
Бордо
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
18:05
Ним
0 : 2
Сент-Этьен
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
18:05
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ним
0
Сент-Этьен
2
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
19.03.2021
19 марта 2021
пт
23:00
Сент-Этьен
0 : 4
Монако
19.03.2021
19 марта 2021
пт
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Сент-Этьен
0
Монако
4
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
15:00
Анжер
0 : 1
Сент-Этьен
13.03.2021
13 марта 2021
сб
15:00
минуты: 60' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Анжер
0
Сент-Этьен
1
минуты: 60' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Сент-Этьен
2 : 3
Ланс
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 61'
Франция. Лига 1, 28 тур
Сент-Этьен
2
Ланс
3
минуты: 1' - 61' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Лорьян
2 : 1
Сент-Этьен
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Лорьян
2
Сент-Этьен
1
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Ренн
0 : 2
Сент-Этьен
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Ренн
0
Сент-Этьен
2
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Сент-Этьен
1 : 0
Метц
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 64'
Франция. Лига 1, 24 тур
Сент-Этьен
1
Метц
0
минуты: 1' - 64' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
Сент-Этьен
1 : 1
Нант
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
1
Нант
1
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
15:00
Ницца
0 : 1
Сент-Этьен
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
15:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
0
Сент-Этьен
1
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Реймс
3 : 1
Сент-Этьен
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Реймс
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Сент-Этьен
1 : 1
ПСЖ
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 63'
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
1
ПСЖ
1
минуты: 1' - 63' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
Монако
2 : 2
Сент-Этьен
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 70'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
2
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 70' / Франция. Лига 1, 17 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
15:00
Сент-Этьен
0 : 1
Монпелье
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Сент-Этьен
0
Монпелье
1
был в запасе
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
Метц
2 : 0
Сент-Этьен
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 8 тур
Метц
2
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 8 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
18:00
Сент-Этьен
1 : 3
Ницца
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 72'
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
1
Ницца
3
минуты: 1' - 72' / Франция. Лига 1, 7 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
18:00
Ланс
2 : 0
Сент-Этьен
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
2
Сент-Этьен
0
был в запасе
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
18:00
Сент-Этьен
0 : 3
Ренн
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Сент-Этьен
0
Ренн
3
был в запасе
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
22:00
Сент-Этьен
2 : 0
Страсбур
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
22:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Сент-Этьен
2
Страсбур
0
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
Сент-Этьен
2 : 0
Лорьян
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
минуты: 72' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
2
Лорьян
0
минуты: 72' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур