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Олимпиада
Оливье Монтеррубио
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
8 авг. 1976 (44) года
Рост
171
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
2009/2010
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
20:00
Ланс
2 : 3
Лорьян
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Ланс
2
Лорьян
3
был в запасе
21.12.2010
21 дек. 2010
вт
23:00
Лорьян
0 : 0
Монпелье
21.12.2010
21 дек. 2010
вт
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Лорьян
0
Монпелье
0
был в запасе
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
21:00
Тулуза
3 : 0
Лорьян
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
3
Лорьян
0
был в запасе
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
20:00
Лорьян
0 : 1
Кан
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
20:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
0
Кан
1
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
07.08.2010
07 авг. 2010
сб
22:00
Осер
2 : 2
Лорьян
07.08.2010
07 авг. 2010
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Осер
2
Лорьян
2
был в запасе