Марко Рамос
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
26 апр. 1983 (37) лет
Рост
172
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 20:00
Сошо
3 : 0
Ланс
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Сошо
3
Ланс
0
был в запасе
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 20:00
Валансьен
1 : 1
Ланс
59'
59'
59'
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 74'
Франция. Лига 1, 6 тур
Валансьен
1
Ланс
1
минуты: 1' - 74' / Франция. Лига 1, 6 тур
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 22:00
Ланс
1 : 4
Лилль
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 22:00
минуты: 84' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Ланс
1
Лилль
4
минуты: 84' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 20:00
Сент-Этьен
3 : 1
Ланс
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Сент-Этьен
3
Ланс
1
был в запасе
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 22:00
Ланс
1 : 2
Нанси
60'
60'
60'
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ланс
1
Нанси
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур