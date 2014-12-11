Шарлес Итандж
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Камерун
Дата рождения
2 нояб. 1982 (38) лет
Рост
194
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
ПАОК
1 : 2
Генгам
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ПАОК
1
Генгам
2
был в запасе
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
Динамо
0 : 2
ПАОК
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Динамо
0
ПАОК
2
был в запасе
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 23:05
Фиорентина
1 : 1
ПАОК
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Фиорентина
1
ПАОК
1
был в запасе
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
ПАОК
0 : 1
Фиорентина
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
ПАОК
0
Фиорентина
1
был в запасе