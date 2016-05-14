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Олимпиада
Александр Рейно
№20
Защитник
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Команда
Шатору
Гражданство
Франция
Дата рождения
21 июня 1986 (34) года
Рост
178
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
2011/2012
2010/2011
2008/2009
14.05.2016
14 мая 2016
сб
22:00
Кан
1 : 0
Бордо
14.05.2016
14 мая 2016
сб
22:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Кан
1
Бордо
0
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
20:00
Кан
0 : 0
Бастия
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Кан
0
Бастия
0
был в запасе
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
21:00
Тулуза
2 : 0
Кан
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Тулуза
2
Кан
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
19.03.2016
19 марта 2016
сб
22:00
Кан
2 : 1
Труа
19.03.2016
19 марта 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 82'
Франция. Лига 1, 31 тур
Кан
2
Труа
1
минуты: 1' - 82' / Франция. Лига 1, 31 тур
12.03.2016
12 марта 2016
сб
22:00
Газелек
1 : 0
Кан
12.03.2016
12 марта 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Газелек
1
Кан
0
был в запасе
04.03.2016
04 марта 2016
пт
22:30
Кан
2 : 2
Монако
04.03.2016
04 марта 2016
пт
22:30
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Кан
2
Монако
2
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
19:00
Сент-Этьен
1 : 2
Кан
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
19:00
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Сент-Этьен
1
Кан
2
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
16:00
Кан
2 : 0
Ницца
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Кан
2
Ницца
0
был в запасе
02.12.2015
02 дек. 2015
ср
21:00
Монако
1 : 1
Кан
02.12.2015
02 дек. 2015
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Монако
1
Кан
1
был в запасе
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
19:00
Бордо
1 : 4
Кан
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Бордо
1
Кан
4
был в запасе
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
22:00
Бастия
1 : 0
Кан
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Бастия
1
Кан
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
Реймс
0 : 1
Кан
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Реймс
0
Кан
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
21:00
Кан
2 : 0
Газелек
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Кан
2
Газелек
0
был в запасе
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
21:00
Кан
2 : 1
Монпелье
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Кан
2
Монпелье
1
был в запасе