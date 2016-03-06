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Евро-2020
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Олимпиада
Рейнальд Леметр
№25
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 июня 1983 (37) лет
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
06.03.2016
06 марта 2016
вс
23:00
Лион
5 : 1
Генгам
87'
87'
87'
06.03.2016
06 марта 2016
вс
23:00
87'
минуты: 45' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Лион
5
Генгам
1
минуты: 45' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:00
Генгам
2 : 2
Анжер
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Генгам
2
Анжер
2
был в запасе
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
23:00
Марсель
0 : 0
Генгам
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
0
Генгам
0
был в запасе
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:00
Генгам
0 : 2
Ренн
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Генгам
0
Ренн
2
был в запасе
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:00
Монпелье
2 : 1
Генгам
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Монпелье
2
Генгам
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
19:00
Бордо
1 : 0
Генгам
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Бордо
1
Генгам
0
был в запасе
02.12.2015
02 дек. 2015
ср
21:00
Генгам
1 : 2
Реймс
02.12.2015
02 дек. 2015
ср
21:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 16 тур
Генгам
1
Реймс
2
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 16 тур
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
21:00
Ницца
0 : 1
Генгам
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
0
Генгам
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
28.08.2015
28 авг. 2015
пт
21:30
Генгам
2 : 0
Марсель
16'
16'
16'
28.08.2015
28 авг. 2015
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Генгам
2
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
21:00
Генгам
0 : 1
Лион
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Генгам
0
Лион
1
был в запасе