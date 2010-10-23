Карл Свенсон
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Швеция
Дата рождения
21 марта 1984 (37) лет
Рост
189
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 20:00
Сент-Этьен
1 : 1
Кан
50'
50'
50'
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Сент-Этьен
1
Кан
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур