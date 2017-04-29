Алексис Тебо
№30
Вратарь
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Команда
Бастия
Гражданство
Франция
Дата рождения
17 марта 1985 (36) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 21:00
Бастия
1 : 0
Ренн
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Бастия
1
Ренн
0
был в запасе
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 21:00
Бордо
2 : 0
Бастия
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Бордо
2
Бастия
0
был в запасе
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 21:00
Дижон
1 : 2
Бастия
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Дижон
1
Бастия
2
был в запасе
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 22:00
Анжер
3 : 0
Бастия
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Анжер
3
Бастия
0
был в запасе