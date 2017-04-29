Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Килиан Мбаппе
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Германия
Сербия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Алексис Тебо
№30
Вратарь
Подписаться
Команда
Бастия
Гражданство
Франция
Дата рождения
17 марта 1985 (36) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2016/2017
2011/2012
2010/2011
2008/2009
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
21:00
Бастия
1 : 0
Ренн
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Бастия
1
Ренн
0
был в запасе
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
21:00
Бордо
2 : 0
Бастия
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Бордо
2
Бастия
0
был в запасе
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
21:00
Дижон
1 : 2
Бастия
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Дижон
1
Бастия
2
был в запасе
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
22:00
Анжер
3 : 0
Бастия
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Анжер
3
Бастия
0
был в запасе