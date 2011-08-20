Дамьен Перки
№16
Вратарь
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Команда
Валансьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
8 марта 1986 (35) лет
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
Кан
1 : 2
Лилль
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Кан
1
Лилль
2
был в запасе