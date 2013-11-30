Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Килиан Мбаппе
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Мальта
Норвегия
Сербия
Германия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Марио Сантана
№11
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
23 дек. 1981 (39) лет
Рост
177
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
италия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
22:45
Дженоа
1 : 1
Торино
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
1
Торино
1
был в запасе
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
22:45
Милан
1 : 1
Дженоа
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
1
Дженоа
1
был в запасе
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
16:00
Дженоа
2 : 1
Кьево
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
16:00
минуты: 1' - 29'
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
2
Кьево
1
минуты: 1' - 29' / Италия. Серия А, 8 тур
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
16:00
Катания
1 : 1
Дженоа
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
16:00
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 7 тур
Катания
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 7 тур
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
19:00
Дженоа
0 : 2
Наполи
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
19:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Дженоа
0
Наполи
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
24.09.2013
24 сент. 2013
вт
21:45
Удинезе
1 : 0
Дженоа
24.09.2013
24 сент. 2013
вт
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
1
Дженоа
0
был в запасе
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
21:45
Дженоа
0 : 0
Ливорно
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
0
Ливорно
0
был в запасе
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
21:45
Сампдория
0 : 3
Дженоа
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
21:45
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Сампдория
0
Дженоа
3
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
21:45
Дженоа
2 : 5
Фиорентина
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
21:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
2
Фиорентина
5
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 2 тур
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
19:00
Интер
2 : 0
Дженоа
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
19:00
минуты: 1' - 85'
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
2
Дженоа
0
минуты: 1' - 85' / Италия. Серия А, 1 тур